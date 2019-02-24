ظهر بمستوى ضعيف وشالك انهزم بثلاثية أمس أمام ماينز :

لم يظهر كما كان متوقعا، متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري نبيل بن طالب في لقاء ناديه شالك 04 الذي جمعه بالمضيف من ماينز، وذلك في المقابلة التي انهزم فيها رفقاء الدولي الجزائري بثلاثية كاملة ونظيفة في إطار البطولة الألمانية من درجتها الأولى، حيث لم يتمكن نادي شالك من مسايرة المقابلة نظرا للتعب الكبير الذي لحق بلاعبي الفريق بعد مواجهة مانشيستر سيتي الأخيرة ضمن الدوري الأوروبي.

بن طالب نال أضعف علامة في المباراة ناديه

مستوى اللاعب الجزائري في لقاء ناديه أمس، كان الأضعف على جميع المستويات، ومن بين باقي اللاعبين الآخرين، سواء زملائه في شالك أو حتى من بين لاعبين المنافس ماينز، حيث منح موقع هوسكورد المختص في الإحصاءات علامة 5.8 للاعب نبيل بن طالب وهي العلامة الأضعف من بين باقي اللاعبين.

م.د

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