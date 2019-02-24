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Sporting's player Bruno Fernandes (L) accompanied by his teammate Nemanja Gudelj (R) celebrates after scoring the first goal against Maritimo during their Portuguese First League soccer match held at Jose Alvalade stadium in Lisbon, Portugal, 29 September 2018. ANTONIO COTRIM/LUSA

مانشستر يونايتد يتحرك لخطف قائد سبورتنغ لشبونة :

24 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 38 زيارة

تواصل نادي مانشستر يونايتد، مع البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد سبورتنغ لشبونة، تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “آبولا” البرتغالية، اليوم الأحد، إلى أن إدارة اليونايتد تواصلت بشكل رسمي مع وكيل اللاعب، لاستطلاع رأيه بشأن ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة سبورتنغ لشبونة، مستعدة للتخلي عن اللاعب في نهاية الموسم، في حالة وصول العرض المالي المناسب، لا سيما أن الفريق البرتغالي يعاني من أزمة مالية.

وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم فيرنانديز، لافتة إلى أن هناك اهتمام من نادي ليفربول منذ فترة طويلة.

يذكر أن اللاعب (24 عاما)، شارك مع سبورتنغ لشبونة في 39 مباراة بالموسم الحالي، وأحرز خلالهم 22 هدفا وصنع هدفا وحيدا.

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