مانشستر يونايتد يتحرك لخطف قائد سبورتنغ لشبونة :

تواصل نادي مانشستر يونايتد، مع البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد سبورتنغ لشبونة، تمهيدا للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة “آبولا” البرتغالية، اليوم الأحد، إلى أن إدارة اليونايتد تواصلت بشكل رسمي مع وكيل اللاعب، لاستطلاع رأيه بشأن ارتداء قميص الشياطين الحمر في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة سبورتنغ لشبونة، مستعدة للتخلي عن اللاعب في نهاية الموسم، في حالة وصول العرض المالي المناسب، لا سيما أن الفريق البرتغالي يعاني من أزمة مالية.

وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم فيرنانديز، لافتة إلى أن هناك اهتمام من نادي ليفربول منذ فترة طويلة.

يذكر أن اللاعب (24 عاما)، شارك مع سبورتنغ لشبونة في 39 مباراة بالموسم الحالي، وأحرز خلالهم 22 هدفا وصنع هدفا وحيدا.