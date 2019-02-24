ميلان يؤزم وضع بن ناصر وناديه في الكالتشيو :

بعد أن حقق فوزا كبيرا بثلاثية في الجولة الماضية، عاد نادي إيمبولي ليحقق ذات النتيجة لكن بطريقة عكسية، حيث سقط رفقاء بن ناصر سهرة الجمعة في اللقاء الذي جمعهم بنادي ميلان في سان سيرو، رفقاء الدولي الجزائري ورغم تقديمهم لمستوى كبير جدا في الشوط الأول، إلا أنهم لم يصمدوا في الثاني، ففي أول عشرين دقيقة من النصف الثاني من اللقاء تمكن ميلان من تسجيل ثلاثية، أبقت إيمبولي في المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة فقط، على بعد مركز واحد من منطقة السقوط، ويأمل بن ناصر الآن أن تكون نتائج الفرق الملاحقة سيئة، خاصة بولونيا الذي يعتبر مطاردهم، بالعودة لمستوى بن ناصر فقد كان جد مميز رغم السقوط، حيث أشادت كثيرا الصحافة المقربة من النادي بمستوياته، وخاصة تحكمه في الكرة، حيث بات جليا أن مستوى بن ناصر أكبر من فريقه الحالي وأن رحيله عن إيمبولي نهاية الموسم سيكون أكيدا. ب-ب

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