هونيس يلمح لصفقات البايرن.. ويضع مصير خاميس في يد مدربه :

ألمح أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني، لحسم ناديه الصفقات المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة “كيكر” الألمانية، سُئل هونيس عن صفقات النادي الصيفية، فأجاب: “لو تعلمون فقد حصلنا بالفعل على ما نريده في الموسم القادم”.

وفتح هونيس الباب أمام التعاقد مع المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في الصيف المقبل، حيث قال: “نحن نعمل بالفعل على تدعيم الخط الخلفي، وكل شيء وارد”.

وعند سؤاله عن مدى صحة التقارير التي أشارت لاتفاق البايرن مع تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ، أجاب مازحًا: “تيمو فيرنر.. هل هو لاعب كرة قدم؟ ربما يحدث ذلك في الموسم القادم أو الذي يليه، إذ ينتهي تعاقده مع ناديه عام 2020”.

وتطرق رئيس النادي البافاري للحديث عن مستقبل فرانك ريبيري، قائلًا: “نحن نتناقش حول إقامة مباراة تكريمية لآريين روبن وريبيري، لأنهما يستحقان ذلك”.

وأردف: “فرانك لن يقبل فكرة انتهاء عقده مع النادي، لأنه يريد الاستمرار مع البايرن لأطول وقت ممكن، كما أنه يخطط للعيش لاحقًا في ميونخ، وسنحاول إيجاد وظيفة له داخل النادي، تليق بمكانته”.

وشدد على أن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب البافاري، سيكون له الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل خاميس رودريغيز مع النادي، الذي يمكنه تفعيل خيار الشراء للاعب الوسط الكولومبي.

وردا على سؤاله حول خاميس الذي يلعب حاليا بين صفوف البايرن معارا من ريال مدريد، أكد هونيس أن “الخيار ساري المفعول حتى منتصف ماي القادم”.

وأضاف: “إذا قمنا بتفعيل هذا الخيار سيبقى معنا. الأمر يتوقف على قرار كوفاتش وما إذا كان يريده أم لا”.

وكان خاميس (27 عاما) قد انتقل لصفوف بايرن ميونخ في 12 جوان 2017، معارا من ريال مدريد مع خيار للشراء.