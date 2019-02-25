السلطات تريد إخراج المنتخب من تشاكر وتخالف الفاف :

كشف وزير الشباب والرياضية محمد حطاب أمس في تصريحات إعلامية أنه اتفق مع والي عنابة على إخضاع ملعب 19 ماي إلى عملية ترميم وإصلاحات، وخاصة أرضية ميدانه التي تضررت كثيرا وستعمل الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية لجعل الملعب يستوفى كل الشروط الدولية التي تسمح له باحتضان المقابلات الدولية للمنتخب الوطني، حيث قال حطاب: ” قررنا إعادة العشب الطبيعي لملعب 19 ماي بعنابة، وذلك بالتنسيق مع الوالي ليكتسب الصفة الدولية، ويكون الملعب تحت تصرف المنتخب الوطني كخيار جديد رفقة ملعب وهران الجديد والخروج من ملعب تشاكر بالبليدة”.

الفاف صرفت أموالا طائلة لترميم تشاكر وغلقه أمام الأندية

تأتي تصريحات المسؤول الأول عن قطاع الشباب والرياضة لتؤكد غياب التنسيق مع الاتحادية التي سبق لها وأن قامت بغلق ملعب تشاكر بالبليدة وأخضعته لترميمات مست كل هياكله، وخاصة أرضية الميدان، كما قامت بغلقه أمام كل أندية الولاية وجعله حكرا للقاءات المنتخب الوطني، فمنذ لقاء السوبر الأخير تم غلق الملعب الذي لن يحتضن أي لقاء حتى شهر مارس القادم، بمناسبة لقاء غامبيا في ختام التصفيات الإفريقية وبعده لقاء المنتخب التونسي وديا، ليعود ويغلق أبوابه حتى لقاءات ودية قادمة لتحضير مشاركة الخضر في كأس أمم إفريقيا الصيف القادمة بمصر، فلماذا تم صرف الأموال على ملعب يرغب الوزير في تطليقه سريعا؟.

بلماضي طالب من قبل بالعودة إلى عنابة لكن الأرضية أعاقته

بمجرد تولي جمال بلماضي زمام العارضة الفنية للخضر طالب بضرورة العودة إلى الاستقبال بملعب 19 ماي بعنابة، الذي يعرفه جيدا ويدرك أنه واحد من الملاعب الجزائرية التي شهدت تألق المنتخب، كما أن تصميمه وسعة مدرجاته تفرض ضغطا رهيبا على المنافسين، دون نسيان أنصار عنابة المولوعين بالمنتخب والذين يصنعون العجب في القسم الثاني مع فريقهم، غير أن رغبة بلماضي قوبلت بأرضية كارثية لا تصلح لممارسة الكرة ووجب إصلاحها في أسرع وقت، بما أنها خطر حقيقي على اللاعبين.

تشاكر لا يليق بالمنتخب رغم ما حقق فيه

لا يختلف اثنان أن ملعب تشاكر بالبليدة ورغم أنه شاهد على إنجازات الخضر في السنوات الأخيرة وعودة المنتخب إلى الواجهة الإفريقية والدولية منه، غير أن هذا لا يمنع من القول أنه لا يليق بقيمة المنتخب الوطني وسمعة بلد كالجزائر، فالقائمون على الكرة الجزائرية كانوا مجبرين على الاستقبال فيه لعدم وجود بدائل، لكن باستلام الملاعب الجديدة التي هي في قيد الإنجاز سيعود إلى احتضان لقاءات الفريق المحلية وتنتهي حكايته مع المنتخب الوطني.

ب-بكوش

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