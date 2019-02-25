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باتيستوتا: رفضت ريال مدريد خوفا من الملل :

25 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 34 زيارة

كشف نجم الكرة الأرجنتينية السابق، غابرييل باتيستوتا، عن أسباب رفضه الانضمام لريال مدريد، خلال مسيرته الكروية.

وقال باتيستوتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لم أحب أبدًا أن أكون قائد الفريق، لأنه عندما تصبح القائد، أنت المسؤول عن الانتصارات والهزائم”.

وأضاف: “لاعب كرة القدم يتم التعامل معه كمُنتج، وحين كنت في فيورنتينا كنت مطلوبا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان، ولكن دائمًا كنت أفضل الهدوء في فلورنسا”.

وتابع: “لو كنت ذهبت إلى ريال مدريد، كنت سأفوز بالتأكيد (بالألقاب)، وسأسجل أكثر من 200 هدف، لكنني وقتها كنت سأشعر بالملل، وكان سيحدث نفس الشيء في ميلان”.

وأتم: “لهذا أشعر بأنني فائز، على الرغم من أنني لم أحصل على لقب، لكنني فائز لأنني تركت كل شيء وجعلت فيورنتينا يحارب بقوة”.

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