باتيستوتا: رفضت ريال مدريد خوفا من الملل :

كشف نجم الكرة الأرجنتينية السابق، غابرييل باتيستوتا، عن أسباب رفضه الانضمام لريال مدريد، خلال مسيرته الكروية.

وقال باتيستوتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لم أحب أبدًا أن أكون قائد الفريق، لأنه عندما تصبح القائد، أنت المسؤول عن الانتصارات والهزائم”.

وأضاف: “لاعب كرة القدم يتم التعامل معه كمُنتج، وحين كنت في فيورنتينا كنت مطلوبا من ريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان، ولكن دائمًا كنت أفضل الهدوء في فلورنسا”.

وتابع: “لو كنت ذهبت إلى ريال مدريد، كنت سأفوز بالتأكيد (بالألقاب)، وسأسجل أكثر من 200 هدف، لكنني وقتها كنت سأشعر بالملل، وكان سيحدث نفس الشيء في ميلان”.

وأتم: “لهذا أشعر بأنني فائز، على الرغم من أنني لم أحصل على لقب، لكنني فائز لأنني تركت كل شيء وجعلت فيورنتينا يحارب بقوة”.