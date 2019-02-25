بن رحمة يخطف كل الأضواء في بريطانيا :

خطف المتألق الجزائري سعيد بن رحمة كل الأضواء يوم أمس وهذا بعد تـألقه الكبير في لقاء هال سيتي عشية السبت، الصحافة البريطانية والفرنسية أشادت كثيرا بالمستويات الباهرة التي بات بن رحمة يقدمها، حيث قالت أنه بات يقدم مستوى عالميا وغير عادي، حيث ظهر ذلك في طريقة مراوغاته وتسجيله للأهداف، فالطريقة التي يلعب بها تؤكد أنه لاعب كبير وأن مكانته ليست في الدرجة الثانية الإنجليزية، وكان بن رحمة قد قاد فريقه برنتفورد يونايتد للفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد عل حساب نادي هال سيتي مع تسجيله لثلاثة أهداف وتمريره لكرة هدف رابع .

مدرب برنتفورد: “بن رحمة مثل السحر وهو لاعب نادر في العالم”

أدلى مدرب برنتفورد توماس فرانك بتصريحات لشبكة “البي بي سي” البريطانية بعد نهاية اللقاء، وبعد أن تكلم عن الفوز، انتقل فرانك للحديث عن لاعبه الجزائري المتألق السعيد بن رحمة، حيث أشاد به وبطريقة كبيرة جدا حتى وضعه ضمن مصاف أحسن اللاعبين في العالم وفي هذا الشأن قال: ” بن رحمة لاعب نادر ولا يوجد مثله كثيرون حول العالم، إنه لاعب رائع ومثل السحر، عندما تصله الكرة لا تعرف ماذا سيقوم به، لقد صار مرعبا جدا للدفاعات، لقد تطور بشكل رهيب فيوم بعد آخر يظهر أشياء جديدة، لقد صار مخيفا حقا فهو صنع شيئا من لا شيء، يمكنه أن يقدم أشياء رائعة تجعل الجميع مستمتعا، أنا حقا أكون سعيدا عندما أشاهده يلعب”، شهادة مدرب برنتفورد ستكون في صالح بن رحمة من دون شك، فيما تبقى من موسم وستضمن له المكان الأساسي بكل تأكيد .

أرقامه أكثر من ممتازة خاصة مع مطلع العام الجديد

من يرى بداية بن رحمة المتواضعة يستغرب فعلا مستوياته الخارقة للعادة في الوقت الحالي، فجل أرقامه المحققة والتي صار الكل يشيد بها حققت في آخر ثلاثة أشهر فقط، فبثلاثية يوم أمس يكون بن رحمة قد سجل من الأهداف ثمانية، سبعة في الدوري وهدف في كأس الرابطة، لاعب الخضر لم يتوقف هنا بل تفوق على الجميع بخصوص التمريرات الحاسمة، فبتمريرته ضد هال سيتي يكون قد رفع رصيده للتمريرة رقم 11 هذا الموسم في الدوري ما جعله يتربع على عرش أحسن الممررين في الدوري الإنجليزي الشامبيان شيب، هذه الأرقام قابلة للتحسن وبن رحمة لم يقل كلمته الأخيرة بعد، ومن دون شك سيستغل فترة تألقه من أجل تعزيزها أكثر فأكثر .

بلماضي لا يمكن أن يتجاهله وتواجد في تربص مارس بات أمرا ملحا

بن رحمة ولغاية الآن لم يتواجد ضمن قوائم الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لم يسبق وأن استدعاه لأي من التربصات السابقة، الناخب الوطني كان محقا في قراراته السابقة لأن بن رحمة كان لا يلعب وإن لعب كان يقدم مستويات هزيلة لكن الأمور انقلبت الآن وبن رحمة صار نجما في إنجلترا وخطف الأضواء حتى من نجوم البريمرليغ، فتواجده في تربص مارس المقبل صار أمرا ملحا جدا وفي حال واصل على نفس هذا النهج، فإن تواجده في كأس إفريقيا المقبلة سيكون نتيجة طبيعية، ومن دون شك فإن تألق بن رحمة سيشكل صداعا كبيرا لبلماضي، لأن ضمه سيعني التفريط في لاعب آخر وهو أمر جد صعب على أي مدرب.

بورقعة- ب

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