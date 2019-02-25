بن طالب محل انتقادات الإعلام الألماني :

بعد ثلاثة أيام فقط من المديح الكبير الذي وصله، عادت الانتقادات لتلاحق لاعب الخضر نبيل بن طالب، حيث أجمعت الصحف الألمانية يوم أمس على منحه تقييما جد متواضع، وكانت نقاط بن طالب تراوح في مجملها الـ 4.5 وهو تقييم جد هزيل يؤكد أن مستواه في لقاء مانيز كان سيئا جدا، وقدم بن طالب مستويات جد سيئة ضد مانيز جعلت الكل يعيده لنقطة الصفر بعد أن كان قد قدم مستوى طيبا للغاية ضد المان سيتي، بن طالب سيكون مطالبا بنفض الغبار ليس فقط لإعادة الاعتبار لنفسه لكن لمساعدة نادي شالك الذي يعاني في مراكز الترتيب الأخيرة أيضا، ويبصم على واحد من أسوأ المواسم في تاريخه، فبعد أن كان يستهدف المراتب الأولى على أقل تقدير والمنافسة بقوة على اللقب، هاهو النادي الملكي يصارع من أجل البقاء مع كبار ألمانيا الموسم الحالي.

بورقعة- ب

مرتبط