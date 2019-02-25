تايدر ينهي فترة التحضيرات بقوة ويتطلع لبداية الموسم الأمريكي :

قاد لاعب الخضر سفير تايدر ناديه مونتريال إيمباكت لتحقيق فوز معنوي مهم في لقاء “دي سي يونايتد” والذي جرى سهرة السبت الماضي، سفير وبحسب الإعلام الكندي قدم مستوى مميزا في الدقائق التي لعبها وساهم في فوز فريقه من خلال تمريرة كرة الهدف الأول، وأنهى مونتريال إيمباكت بذلك فترة التحضيرات بلعب ثلاثة لقاءات ودية، حيث سيتطلع لبداية الموسم والتي ستكون يوم الأحد المقبل، إذ يتنقل رفقاء سفير للقاء سان خوسيه بمناسبة الجولة الأولى، لاعب الخضر سيتطلع للمشاركة وتقديم مستويات كبيرة جدا، ليس فقط لبداية موسم مميزة لكن أيضا لمحاولة إقناع بلماضي باستدعائه، لاعب إنتر السابق سيشارك قبل بداية تربص مارس في ثلاثة لقاءات ضد كل من سان خوسي، هيوستن وأورلاندو وهو معدل كاف لإقناع بلماضي باستدعائه في حال قرر ذلك طبعا .

الصحافة الكندية تتحدث عن معاناته من إصابة

في وقت لاحق من يوم أمس الأحد كشفت تقارير كندية أن الدولي الجزائري يعاني من إصابة، التقارير الكندية لم تشر لأسباب الإصابة ولا خطورتها لكنها ألمحت إلى أنها إصابة خفيفة، ومن دون شك فإن تايدر سيأمل أن تكون كذلك، خاصة أننا في وقت جد حساس وقبل بداية الدوري المحلي في شمال أمريكا بأسبوع واحد فقط، هذا وسيتم الكشف بشكل مستفيض عن طبيعة الإصابة التي يعاني منها تايدر في اليومين المقبلين، حيث سننتظر مشاركته في الحصة التدريبية لنهار اليوم الاثنين وفي حال حصل ذلك فإن الإصابة لا تذكر، أما في حال غاب فإن الأمر وقتها سيكون مقلقا .

بورقعة- ب

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