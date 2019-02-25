توخيل يعلن عودة نجم سان جيرمان أمام ديجون :

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، استعادة الفريق لخدمات نجمه وجاهزيته للمشاركة في الفترة المقبلة.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة نظيره ديجون، غدًا الثلاثاء، في إطار لقاءات الدور ربع النهائي من كأس فرنسا.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “توماس مونييه تدرب بشكل طبيعي، ويشعر أنه بخير، أعتقد أنه بات جاهزًا ومستعدًا للمشاركة”.

وأضاف “ماركينيوس لا يزال متحمسًا بشدة ومستعد للعب، لكنه يجب أن يستريح لبضعة أيام”، وبالتالي سيغيب البرازيلي عن مواجهة الكأس لإراحته.

وحول عودة إدينسون كافاني، مهاجم بي إس جي، صرح قائلاً: “كافاني سيستأنف التدريبات الجماعية خلال الأسبوع، لكنه لن يتمكن من اللعب غدًا، نأمل عودته ضد كان”.

وسيعود أنخيل دي ماريا وتيلو كيرير لقائمة باريس لمباراة ديجون، بعد إراحتهم وغيابهم عن مباراة نيم أولمبيك الماضية.