حاليلوزيتش: “بونجاح كان قريبا من المشاركة في مونديال 2014”

أدلى الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش والمدرب الحالي لنادي نانت الفرنسي بدلوه في روبورتاج “بي إن سبورتس” على المهاجم الدولي بغداد بونجاح وقال البوسني أنه كان يرى فيه صفات المهاجم المستقبلي والإمكانيات التي تسمح له بالبروز ولهذا استدعاه سنة 2011 لأول مرة إلى المنتخب الوطني وكان قريبا جدا من المشاركة في مونديال البرازيل سنة 2014 وفي هذه النقطة أوضح البوسني قائلا:” بونجاح كان لاعبا بإمكانيات كبيرة جدا ويتمتع بقوة بدنية وفنية، إلا أنه كان يفتقد إلى النضج وقتها نظرا لصغر سنه، وقتها كنت متيقنا أنه سيكون مهاجما قويا في المستقبل، وكان بإمكانه التواجد مع المنتخب الجزائري في كأس العالم بالبرازيل، ولكن هذا لم يحدث للأسف”.

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