الرئيسية / آخر الأخبار / درفلو غاب عن لقاء فيتيس أرنهايم بسبب الإصابة :

درفلو غاب عن لقاء فيتيس أرنهايم بسبب الإصابة :

25 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 29 زيارة

غاب الدولي الجزائري أسامة درفلو عن لقاء فريقه الهولندي فيتاس أرنهايم الذي واجه أمس نادي أف سي أميين، مشاركة لاعب اتحاد العاصمة السابق في هذا اللقاء كانت محل شك منذ البداية، حيث كان قد أصيب في لقاء الجولة الماضية ورغم أن الفحوصات أثبتت أنه لا يعاني من أية إصابة خطيرة، إلا أنها تبقى إصابة ولو كانت خفيفة وتستوجب فترة علاج، ولهذا السبب يكون درفلو قد غاب عن لقاء أمس، على أمل ألا تكون الإصابة أخطر من المتوقع ويعود أسامة في اللقاء المقبل لأن تواصل غيابه لن يخدمه من ناحية المنتخب، وربما يغيبه عن التربص المقبل الذي سيقام في الأسبوع الثالث من الشهر الداخل .
بورقعة- ب

شاهد أيضاً

حطاب يندد من عنابة بالمنشطات ويهدد المتعاطين لها :

ندّد الرجل الأول على رأس هرم الرياضة في الجزائر، الوزير محمد حطاب من مدينة عنابة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2019, All Rights Reserved