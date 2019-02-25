درفلو غاب عن لقاء فيتيس أرنهايم بسبب الإصابة :

غاب الدولي الجزائري أسامة درفلو عن لقاء فريقه الهولندي فيتاس أرنهايم الذي واجه أمس نادي أف سي أميين، مشاركة لاعب اتحاد العاصمة السابق في هذا اللقاء كانت محل شك منذ البداية، حيث كان قد أصيب في لقاء الجولة الماضية ورغم أن الفحوصات أثبتت أنه لا يعاني من أية إصابة خطيرة، إلا أنها تبقى إصابة ولو كانت خفيفة وتستوجب فترة علاج، ولهذا السبب يكون درفلو قد غاب عن لقاء أمس، على أمل ألا تكون الإصابة أخطر من المتوقع ويعود أسامة في اللقاء المقبل لأن تواصل غيابه لن يخدمه من ناحية المنتخب، وربما يغيبه عن التربص المقبل الذي سيقام في الأسبوع الثالث من الشهر الداخل .

بورقعة- ب

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