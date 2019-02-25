سليماني يشكل صداعا لمدرب فينرباتشي قبل داربي إسطنبول اليوم :

يبدو أن لاعب الخضر إسلام سليماني محظوظ جدا بتواجد مدرب مثل أورسون أونال على رأس العارضة الفنية لنادي فينرباتشي، فرغم كل مستوياته السيئة والانتقادات التي لا تتوقف عن ملاحقته، إلا أن تقارير تركية كثيرة كشفت يوم أمس أن أونال يتوجه لمنح فرصة أخرى للاعبه الجزائري في اللقاء الكبير، الذي سيجمع بالغريم والعدو اللدود نادي بيشكتاش في داربي إسطنبول الكبير، أونال مازال يرى في سليماني اللاعب المناسب لفريقه وفي حال منحه الفرصة فإن الدولي الجزائري سيكون مطالبا بتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة فريقه على الفوز، وهو أمر لن يكون سهلا، لكن في حال حصل سيمهد لإسلام المشاركة بشكل مريح فيما تبقى من موسم كروي .

لقاء اليوم قد يكون آخر فرصة لسليماني

الصحافة التركية ومع تأكيدها على مشاركة سليماني أساسيا في لقاء اليوم، قالت أنها ستكون الفرصة الأخيرة له، حيث قالت أن المدرب والإدارة منحوا إسلام آخر فرصة لتأكيد قدراته، وفي حال فشل فإن ذلك سيعني خروجه نهائيا من حسابات مدربه، ولم تكشف الصحف التركية عن طريقة خروج سليماني من حسابات مدربه وهل سيكون ذلك بإحالته على الدكة أم شطب اسمه بالكامل من كشوفات الفريق، كما سبق وفعلت مع زميله ومواطنه ياسين بن زية ؟.

بورقعة- ب

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