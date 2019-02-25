عطال جاهز وغيابه عن لقاء أميان كان احترازيا :

كشفت تقارير يوم أمس أن الدولي الجزائري يوسف عطال لا يعاني من أي إصابة في الوقت الحالي، حيث اختفت الآلام التي كانت تلاحقه طيلة الأسابيع الأربعة الماضية، عطال تدرب بشكل عادي يوم أمس وهو في انتظار اكتمال المجموعة من أجل التدرب بشكل كامل ( يوم أمس عرف غياب اللاعبين الذين شاركوا ضد أميان سهرة السبت) مشاركة عطال بصفة عادية تؤكد أنه شفي فعلا الأسبوع الماضي بحسب ما قال الموقع الرسمي لناديه نيس، لكن المدرب يكون قد قرر إبعاده عن لقاء سهرة السبت تخوفا من تجدد الإصابة فقط، وهو أمر منتظر بما أن عطال لم يشف بشكل نهائي بعد.

عاد في وقت جد مناسب

لاعب الخضر سيعمل في الأسبوع الحالي على الرفع من جاهزيته عله يقنع مدربه باتريك فييرا بمنحه مركزا أساسيا في اللقاء المقبل وإن لم يحدث ففي الذي يليه، لكن يبقى المهم أن عطال عاد في وقت جد مناسب وقبل بداية تربص الخضر لشهر مارس، لأنه يبقى لاعبا أساسيا في خطط الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيعول عليه كثيرا وديا ورسميا في الجهة اليمنى من دفاع الخضر وحتى في اللعب الهجومي .

بورقعة- ب

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