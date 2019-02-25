فارس أساسي في تعادل سبال :

حقق نادي سبال تعادلا بطعم الفوز أمس وعاد بنقطة ثمينة من خرجته لمواجهة نادي ساسولو لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الكالتشيو الإيطالي بعد أن فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، وهي النقطة التي رفعت رصيد سبال إلى النقطة 23 في المركز 15 مبتعد بسبع نقاط عن بولونيا أول المهددين بالسقوط، من جانب سبال كان المدافع الدولي الجزائري محمد فارس حاضرا كالعادة في التشكيلة الأساسية لفريقه على الجهة اليسرى من الدفاع، حيث قدم مستوى مقبولا جدا وخاصة من الناحية الدفاعية مع بعض المحاولات الهجومية التي لم تكن موفقة، ومع هذا لم يرق مستواه إلى ما قدمه من قبل ونال بموجبه علامة 6.5 من موقع “هوسكورد” وهي ثاني أضعف علامة بين بقية زملائه.

ب-ب

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