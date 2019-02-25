فيغولي بمستوى كبير مع غلطة سراي :

حقق نادي غلطة سراي فوزا صعبا للغاية أمام نادي بلدية أكهيسار سبور في اللقاء الذي جمعهما أمس لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري التركي الممتاز، بعد أن سجل أصحاب الأرض الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل عن الضائع، هذا اللقاء عرف مشاركة الدولي الجزائري أساسي وقدم مستوى في القمة وصل إلى علامة 7.5 وكاد أن يكون هدافا لولا العارضة التي حرمته من زيارة شباك المنافس.

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