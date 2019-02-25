كاسانو يوجه نصيحة إلى منبوذ إنتر ميلان :

وجه أنطونيو كاسانو مهاجم فريق ميلان وإنتر ميلان السابق، نصيحة إلى ماورو إيكاردي هداف فريق النيراتزوري الحالي، في ظل أزمات اللاعب الأرجنتيني الأخيرة داخل نادي الشمال الإيطالي، والتي انتهت إلى تجريده من شارة القائد.

وقال كاسانو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية: “إنتر ميلان بحاجة إلى أهداف إيكاردي في الفترة الحالية”.

وأضاف: “لقد قمت بالعديد من الكوارث في مسيرتي، ولذلك يمكنني تقديم نصيحة لإيكاردي، وهي أنه يجب عليه أن يسير داخل غرفة خلع الملابس ويعتذر، فهذه هي الطريقة الوحيدة لكي يستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم”.

واختتم مهاجم ريال مدريد السابق: “عكس ذلك، فلا يوجد حل للأزمة الحالية، وبالتأكيد هو لديه مشاكل مع شخص ما، ولكن بالاستمرار في هذا الطريق سيكون خارج النيراتزوري حتى نهاية الموسم، وفي جوان سيقررون مصيره”.

ويعيش إيكاردي أيامًا غامضة داخل صفوف النيراتزوري في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار النادي بسحب شارة القيادة منه، ومنحها لسمير هاندانوفيتش حارس الفريق.

وغاب الأرجنتيني عن المباريات الـ4 الأخيرة لإنتر ميلان، في مختلف المنافسات سواء بالدوري الإيطالي، أو اليوروبا ليغ.