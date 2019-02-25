ليستر يقيل بويال وغزال سيعمل مع مدرب جديد :

يبدو أن الخسارة الثقيلة التي مني بها فريق ليستر سيتي أمام كريستال بالاس، لم تمر مرور الكرام على الإدارة والتي أعلنت صباح أمس الأحد إقالة المدرب الفرنسي كلود بويال، هذا الأخير كان مهددا منذ فترة بسبب سوء نتائج الفريق، حيث كانت الإدارة قد وفرت له كل شيء وجلبت له عديد اللاعبين من أجل احتلال مركز مؤهل للدوري الأوروبي لكن الفريق وجد نفسه يصارع على البقاء، وبذلك سيكون لاعب الخضر رشيد غزال مضطرا للعمل مع مدرب جديد، لن يصبر عليه كما صبر عليه بويال، حيث سيكون غزال مطالبا بمضاعفة العمل لأن مستواه الحالي لن يكون مقنعا لأي مدرب، فبويال هو من كان وراء استقدام غزال لليستر من موناكو بحجة معرفته لإمكانيات اللاعب الذي ارشف عليه في ليون وبرحيله فغزال سيكون أمام ضغط كبير .

تلقى انتقادات كبيرة بسبب مستواه في لقاء البالاس

على ذكر لقاء كريستال بالاس فقد قدم فيه غزال مستوى جد سيء، لاعب الخضر لم يستغل الغيابات الكثيرة التي تضرب ناديه وقدم مرة أخرى مردودا مخيبا آخر جعل الإعلام الإنجليزي يوجه له يوم أمس انتقادات كبيرة، لاعب الخضر مظلوم دائما بمقارنته مع مواطنه رياض محرز، فالكل يرى أنه يجب أن يصل لمستوى محرز بما أنه أتى بديلا له، لكن الأمر صعب جدا إن لم نقل مستحيل، فمهما بلغ مستوى رشيد فإنه لن يصل لمستوى مواطنه رياض محرز أبدا، أنصار النادي بدورهم انهالوا بالشتائم على رشيد، حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بأبشع الأوصاف للجزائري الذي لا يبدو أنه سيجد ضالته في المستقبل القريب .

بورقعة- ب

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