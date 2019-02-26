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الأنظار ستكون موجهة مرة أخرى على بن رحمة في لقاء شيفيلد :

26 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

بعد أن شد لاعب برنتفورد سعيد بن رحمة إليه كل الأنظار في الأيام والأسابيع الأخيرة ستكون الأنظار كلها مشدودة اليوم نحو ملعب شيفيلد الذي سيحتضن لقاء شيفيلد يونايتد وضيفه برنتفورد يونايتد، الذي يلعب له سعيد ضمن لقاءات الدرجة الثانية الإنجليزية، بن رحمة صار حديث العام والخاص في الآونة الأخيرة والكل سينتظر تألقه من جديد، بن رحمة سيلعب من دون ضغط لأن ناديه لا يلعب لا على البقاء ولا على الصعود، وهو ما سيكون في صالحه ولما لا يتألق مرة أخرى بهدف أو تمريرة حاسمة ولما لا كلاهما معا.
ع- ب

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