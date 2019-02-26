الصحافة الإيطالية تتغنى بمستويات وناس وأنشيلوتي تحت ضغط كبير :

مرة أخرى صنع الدولي الجزائري آدم وناس الحدث يوم أمس في الصحافة الإيطالية، حيث بات يجذب الإعجاب كلما شارك، آدم شارك بديلا في لقاء بارما ولعب فقط آخر تسع دقائق لكنها كانت كافية لينال الإشادة، حيث تغنت الصحافة الإيطالية يوم أمس بمستوياته وقالت أنه موهبة حقيقية ونادي نابولي محظوظ جدا بتواجده معه، لكن الإشادة بآدم تتبعها ضرورة إشراكه أكثر مستقبلا، لأنه أبان عن قدراته في كل مرة وهو ما يضع المدرب كارلو أنشيلوتي تحت ضغط كبير، وهو الذي يجد صعوبة كبيرة في ضبط تشكيلته بتواجد أكثر من لاعب متألق في كل منصب، يشار إلى أن وناس شارك بديلا في لقاء بارما سهرة الأحد وتمكن من تسجيل هدف هو الرابع لناديه الذي تفوق برباعية كاملة من دون أي مقابل.

وناس: “هذه هي أفضل لحظاتي مع نابولي”

بعد نهاية اللقاء أدلى آدم وناس بتصريحات لموقع “توتو ميركاتو واب” تكلم فيها عن اللقاء وعن تألقه الكبير، أدم لم يتردد في التأكيد على أنه يعيش أفضل أيامه منذ التحاقه بنادي نابولي معللا ذلك بتسجيله في لقاءين متتالين وهو ما لم يحدث أبدا وفي هذا الشأن قال:” أنا الآن أعيش أجمل لحظاتي مع نادي نابولي، صحيح أنني لا ألعب كثيرا لكن في كل مرة أشارك فيها أكون سعيدا جدا، لقد سجلت في اللقاء الماضي (ضد زيوريخ في الدوري الأوروبي) وسجلت أيضا ضد بارما إنه أمر ضروري جدا بالنسبة لأي مهاجم أن يواصل التسجيل، أشكر المدرب كارلو أنشيلوتي كثيرا لأنه دائما ما يضع ثقته بي”.

“لقاء اليوفي سيكون قويا وعلينا الفوز به”

آدم يكون قد أراد إرسال رسائل جديدة لمدربه كارلو أنشيلوتي عن قدرته الكبيرة في قيادة الهجوم، على أمل أن يكون ذلك في أقرب فرصة ولما لا في لقاء القمة ضد السيدة العجوز يوم الأحد المقبل، وناس تحدث أيضا عن هذا اللقاء حين قال:” الآن الموعد سيكون مع لقاء قوي ضد نادي جوفنتوس، علينا أن نحقق الانتصار في هذا اللقاء ونقدم فيه مستوى وأداء كبير، فإذا أردنا البقاء في إثر المتصدر جوفنتوس علينا أن نفوز عليه ونقلص الفارق” ويبلغ فارق النقاط بين نابولي وجوفنتوس 13 نقطة، وهو فارق سيكون من الصعب جدا تداركه في الجولات الـ12 المتبقية.

ع- ب

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