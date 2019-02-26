بن سبعيني يظهر بمستوى مقنع ويريح بلماضي :

أشادت صحيفة ليكيب الفرنسية أمس الاثنين بالمستوى الذي ظهر به لاعب الخضر ونادي ران رامي بن سبعيني، ليكيب قالت أن دخول بن سبعيني بديلا في بداية الشوط الأول لم يفقده تركيزه، حيث قدم مستوى جد مميز في الدقائق التي لعبها وكان سدا منيعا في وجه هجوم نادي مرسيليا الكاسح، ولعب بن سبعيني مرة أخرى في مركز الظهير الأيسر رغم أنه لا يفضل اللعب فيه، حيث حل بديلا لزميله ومواطنه مهدي زفان الذي خرج مصابا قبل انقضاء الربع ساعة الأولى من الشوط الأول، مستوى بن سبعيني أراح بلماضي كثيرا وهو الذي عاد قبل أيام فقط من إصابة طويلة الأمد.

حالة زفان ليست واضحة وقد يغيب عن تربص المنتخب الوطني

كما أشرنا فإن دخول بن سبعيني بديلا كان مكان مواطنه وزميله مهدي زفان، هذا الأخير لم يتمكن من مواصلة اللعب وخرج بشكل مباشر في الدقيقة الـ14، الصحافة الفرنسية قالت أن إصابة زفان غير واضحة لكن المعطيات توحي بأنها ليست إصابة سهلة على الإطلاق، لأن الجزائري لم يتمكن من مواصلة اللعب رغم أنه لم يسقط على الأرض بل خرج على رجليه، وإن كان تألق بن سبعيني خبرا جيدا فإن إصابة زفان ستكون خبرا سيئا للناخب الوطني، وهو الذي كان يعول عليه كثيرا في تربص مارس بعد ابتعاد عطا عن المنافسة.

ع- ب

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