بيل يشعر بالخيانة من زميليه :

كشف تقرير صحفي إسباني، أن اثنين من لاعبي ريال مدريد وراء ظهور زميلهما غاريث بيل بوجه غاضب خلال مباراة ليفانتي الأخيرة.

ورغم أن بيل أحرز هدف الفوز للميرنغي أمام ليفانتي، إلا أنه رفض الاحتفال مع زميله لوكاس فاسكيز وظهر بوجه غاضب عقب زيارة الشباك.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيل لا يعيش حالة جيدة بسبب وضعه الحالي في صفوف الميرنغي، وجلوسه المستمر على مقاعد البدلاء.

كما يشعر بيل بالخيانة بسبب تصريحات الحارس تيبو كورتوا عنه، بأنه يلقب داخل الفريق بـ”رجل الغولف”، بالإضافة إلى أنه لا يذهب لتناول العشاء مع اللاعبين.

أما مارسيلو فكشف أن بيل يعاني من مشاكل في التحدث باللغة الإسبانية، ما جعل اللاعب يشعر بأنه مستهدف من زملائه ومن الصحافة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم الويلزي أمامه فرصة لرفع معنوياته خلال الفترة المقبلة، لأنه يملك فرصة جيدة لبدء المباريات الـ3 المقبلة للميرنغي، أمام برشلونة وأجاكس.