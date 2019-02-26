تيري ينصح تشيلسي بمنح فرصة للثنائي الشاب :

طالب أسطورة تشيلسي، جون تيري، المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، بمنح الثنائي روبن لوفتوس تشيك، وكالوم هودسون أودوي، فرصة للتألق.

وأبدت جماهير تشيلسي غضبها هذا الموسم من عدم إشراك لوفتوس تشيك وهودسون أودوي، بشكل منتظم، وهو ما دفع الثاني لتقديم طلب رسمي بالرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويأمل تيري أن يغير ساري موقفه، خصوصا بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال تيري في تصريحات لموقع تشيلسي الإلكتروني: “يستطيع تشيلسي المضي قدما، لديهم فريق جيد ولديهم لمحات عبقرية من الناحية الفردية”.

وأردف “نستطيع الحديث عن لاعبين اثنين في خط الوسط يقدمان أداء عظيما اليوم (كانتي وباركلي)، واللاعبون الثلاثة أمامهم، إنه فريق جيد للبناء حوله، ويتوجب حدوث ذلك”.

وأضاف: “وجدوا الأمور صعبة هذا الموسم، لأن مانشستر سيتي كان رائعا، والأمر نفسه ينطبق على ليفربول أيضا، لكن لدينا هودسون-أودوي ومن المهم الحفاظ عليه، ودعونا نعرف ما إذا كان لوفتوس-تشيك جاهزا”.

وختم “إذا لم يكن بمقدورنا الفوز بالدوري، فدعونا نمنحهم فرصة في المسابقة، دعونا نمنح الدماء الشابة فرصة ونتعرف على ما لديهم”.