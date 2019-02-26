جوفنتوس وتشيلسي يجدان مخرجا لمعضلة هيغواين :

اتخذ جوفنتوس الإيطالي، قراره بشأن عودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين، إلى صفوف الفريق، والمعار إلى تشيلسي الإنجليزي.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن جوفنتوس اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هيغواين، مشيرا إلى أن البيانكونيري لا يرغب في عودة المهاجم إلى تورينو من جديد.

وأضاف أن تشيلسي طالب نظيره جوفنتوس، بتخفيض القيمة المطلوبة، من أجل التعاقد مع المهاجم بصفة نهائية.

وانضم البيبيتا إلى صفوف تشيلسي، في الشتاء الماضي، على سبيل الإعارة، مع إمكانية تمديد الإعارة لمدة 12 شهرًا إضافية مقابل 18 مليون يورو، أو ضمه بصفة نهائية مقابل 36 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن تشيلسي رغم قرار الفيفا بحرمانه من إبرام تعاقدات بالفترة المقبلة، إلا أن العملاق الإنجليزي لا يزال بإمكانه التوقيع مع اللاعب، شرط أن يتم إبرام الاتفاق قبل 30 جوان المقبل.

وختم الموقع بأن جوفنتوس لا يرغب في بيع هيغواين مقابل أقل من 36 مليون يورو، كما أبلغ اللاعب بأن مستقبله لن يكون في تورينو، حتى إذا قرر تشيلسي عدم التوقيع معه بالفترة المقبلة.