سيناريو الانتقام من كيبا يراود ساري :

لم يستبعد الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، سيناريو الانتقام من الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس البلوز.

وكان كيبا رفض تنفيذ تعليمات ساري في مباراة مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين، حيث لم يخرج من الملعب للسماح لزميله ويلي كاباييرو بالمشاركة.

وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة البلوز وتوتنهام المقرر إقامتها، غدًا الأربعاء، في الجولة الـ28 من البريميرليج، قال ساري: “البدء بكيبا؟ لا أعرف، ولكن يجب أن أقرر سواء كانت الإجابة بنعم أو لا”.

وأضاف: “أعتقد أنه لائق بدنيًا للمباراة، فهو لم يخض سوى جلسة الاستشفاء بالأمس، ولكن قرار مشاركته يجب أن يتم اتخاذه من قبل جميع اللاعبين”.

وكان تشيلسي وقع عقوبة على كيبا بخصم أسبوع من راتبه، بالإضافة إلى أن الحارس قدم اعتذارًا لساري واللاعبين بسبب الواقعة.