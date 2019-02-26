غزال يستقبل برايتون في أول لقاء من دون المدرب كلود بويال :

يلتقي سهرة اليوم الثلاثاء نادي ليستر سيتي في أرض ملعبه “كينغ باور ستاديوم” مع ناديه برايتون، رفقاء الدولي الجزائري رشيد غزال سيلعبون لأول مرة هذا الموسم من دون المدرب الجديد كلود بويال الذي غادر النادي قبل يومين مقالا، وكما أشرنا إليه في عدد أمس فإن كل الأنظار ستكون موجه لغزال، الذي سينتظر قرارات المدرب المؤقت والمدرب الجديد أيضا، ففي ظل الانتقادات اللاذعة التي توجه له في كل مرة فإن خروجه من تشكيلة ليتسر للقاء اليوم يبدو أقرب في انتظار اكتشاف ذلك مع بداية اللقاء.

ع- ب

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