فيغولي: “ليس من السهل أن تكون لاعبا في ناد بحجم غالاتا ساراي”

لم يخف لاعب المنتخب الوطني الجزائري ونادي غالاتا ساراي التركي سفيان فيغولي سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه لفوز مهم في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جمعته بنادي أكهيسار، في لقاء هيتشكوكي انتظر فيه أشبال التقني التركي فاتيح تيريم إلى غاية الدقيقة الـ90 من أجل زيارة شباك منافسيهم عن طريق اللاعب ميتروغلو وتحديد نتيجة المواجهة لصالحهم، حيث أدلى “سوسو” بتصريحات صحفية أكد فيها قائلا: ” ليس من السهل أن تكون لاعبا في ناد بحجم غالاتا ساراي، لأنك ستجد نفسك مطالبا بلعب مباراة قوية كل ثلاثة أيام فقط وهذا أمرا صعبا بكل تأكيد، وحتى تتمكن من ذلك، عليك أن تكون جاهزا من جميع النواحي خاصة الفنية والبدنية”.

“الفوز بهذه الطريقة يجعلك تعشق اللعبة أكثر”

عاد قائد المنتخب الوطني الجزائري سفيان فيغولي للحديث عن مباراة فريقه الماضية التي حددت نتيجتها النهائية في الرمق الأخير من عمرها، ليؤكد بأن مثل هذه السيناريوهات، هي التي تجعلك تعشق كرة القدم أكثر حين استرسل في تصريحاته قائلا: “هذه لحظة كبيرة بالنسبة لنا، والفوز بهذه الطريقة وبعد جهد كبير وانتظارنا لآخر دقيقة من عمر المقابلة، هذا يدل فعلا على إيماننا بتحقيق الفوز مهما كانت الظروف التي تصادفنا، نحن نلعب كرة القدم من أجل أن نعيش مثل هذه اللحظات السعيدة التي تأتي بعد شقاء كبير، وهذه هي الأمور التي تجعلنا نعشق كرة القدم أكثر”

“آمنا بقدراتنا ولم نفقد الأمل لآخر لحظة وهذا مفتاح الفوز الذي حققناه”

دائما وخلال التصريحات التي أدلى بها لاعب الخضر في نادي غالاتا ساراي، فقد أعاد فيغولي السبب الرئيسي وراء تحقيق ناديه للفوز الأخير على حساب نادي أكهيسار، إلى العزيمة الكبيرة والإرادة الفولاذية لزملائه في الفريق من أجل تحقيق هذا الفوز حين قال: “لقد قدمنا مباراة كبيرة، من أجل تحقيق هذا الفوز الشاق، لقد آمنا بقدرتنا على تحقيق هذا الفوز ولم نيأس إلى غاية أن سجلنا في الدقيقة الأخيرة من عمر المقابلة”.

م.د

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