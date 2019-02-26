فينيسيوس يشرح مقصده من تصريحه المثير عن ميسي :

شرح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد، ما قصده بشأن تصريحه الأخير عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، منذ أيام.

ونشرت صحيفة “Esporte Interativo” البرازيلية تصريحا لفينيسيوس، قال فيه: “ميسي لاعب رائع، لكنه لا يُخيف أي شخص في العالم”.

وكتب فينيسيوس، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “ميسي لاعب لا يُصدق، ويفعل أشياء لا يستطيع فعلها سوى عدد قليل من اللاعبين، لكنه لا يُخيفنا، ونحن مستعدون لأي شيء، ولدينا أيضًا أفضل اللاعبين في العالم، أعتقد أن هذا هو الرد، أليس كذلك؟”.

يُذكر أن ريال مدريد سيستضيف برشلونة، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.