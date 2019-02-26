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Vinicius Junior of Real Madrid during the La Liga match between Levante and Real Madrid at Estadio Ciutat de Valencia on February 24, 2019 in Valencia, Spain. (Photo by Maria Jose Segovia/NurPhoto)

فينيسيوس يشرح مقصده من تصريحه المثير عن ميسي :

26 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 16 زيارة

شرح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد، ما قصده بشأن تصريحه الأخير عن ليونيل ميسي نجم برشلونة، منذ أيام.

ونشرت صحيفة “Esporte Interativo” البرازيلية تصريحا لفينيسيوس، قال فيه: “ميسي لاعب رائع، لكنه لا يُخيف أي شخص في العالم”.

وكتب فينيسيوس، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “ميسي لاعب لا يُصدق، ويفعل أشياء لا يستطيع فعلها سوى عدد قليل من اللاعبين، لكنه لا يُخيفنا، ونحن مستعدون لأي شيء، ولدينا أيضًا أفضل اللاعبين في العالم، أعتقد أن هذا هو الرد، أليس كذلك؟”.

يُذكر أن ريال مدريد سيستضيف برشلونة، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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