كامب نو يتفوق على ملاعب أوروبا بتقنية جديدة :

أصبح كامب نو، معقل نادي برشلونة، أول ملعب في أوروبا يحظى بتغطية لشبكة الجيل الخامس في المدرجات، وفي أرض الملعب.

وقدم رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ورئيس شركة “تليفونيكا” الإسبانية للاتصالات، إيميلو غايو، في معرض برشلونة العالمي للهواتف العالمي، الثلاثاء، مشروع تغطية الملعب بشبكة الجيل الخامس.

وتستغل هذه المبادرة السرعة العالية لشبكة الجيل الخامس، لإصدار محتويات تسمح للمتفرج بالاستمتاع بالمباراة من المنزل، كما لو كان موجودا في الملعب.

وقال بارتوميو “النادي يراهن على التكنولوجيا الجديدة والابتكار في عالم الرياضة. اليوم جلبنا هذا المشروع، ولكن ستكون هناك مشاريع أخرى، لأننا مستعدون للاستمرار في الدعم والاستثمار في التكنولوجيا من أجل جعل العالم أفضل”.

وخلال الحدث، تم البث مباشرة بكاميرات 360 درجة مرتبطة بشبكة الجيل الخامس من الكامب نو، فضلا عن محتويات لمران برشلونة في مدينة خوان غامبر الرياضية وجولة في الملعب.

واستطاع بارتوميو وغابو، الاستمتاع بالتجربة باستخدام نظارة الواقع الافتراضي.



وقال إيميليو غايو “بالنسبة لتليفونيكا، هو يوم مميز، لأن هذا المشروع يربط 3 أشياء أساسية لنا: شغفنا بالتكنولجيا، وشغفنا بالفيديو وشغفنا بالرياضة”.

وأشار إلى أن تكنولوجيا الجيل الخامس المتواجدة في ملعب كامب نو، ستقدم للمستخدم خدمة الانغماس في الواقع الافتراضي، مما سيجعل مشجعي البارسا “أكثر سعادة”.

وتابع “سيكون بوسعهم أن يروا في منازلهم ما يرونه في الملعب. بل أنهم سيرون أفضل، بفضل الواقع الافتراضي، والكاميرات بـ350 درجة وجودة الألترا HD وشبكة الجيل الخامس”.

وأكد بارتوميو أنه “فخر كبير” أن يكون كامب نو أول ملعب كرة قدم يحظى بتغطية شبكة جيل خامس، وهي تكنولوجيا تم تثبيتها أيضا في مدينة خوان غامبر الرياضية.

وستكون الخطوة القادمة لشركة تليفونيكا، هي إحداث ثورة في طريقة مشاهدة المباريات عبر التلفاز، بتثبيت كاميرات 360 درجة بدون كابلات في عدة أماكن بالملعب، مما سيسمح بنقل تجربة انغماس رائعة لأي مشاهد في المنزل.

ومن خلال نظارة للواقع الافتراضي، يستطيع المتفرج أن يرى المباراة وهو في المقصورة الرئيسية أو بجانب المرمى أو قرب مقاعد البدلاء، أو اختيار المنطقة التي يريد أن يرى منها المباراة في أي لحظة، ويشاهد ويسمع مجريات المباراة كما لو كان في الملعب.