لازيو الإيطالي يعود للتحرك من أجل براهيمي :

قالت إذاعة “راديو سي” الإيطالية من العاصمة روما أمس الاثنين، أن إدارة ناي لازيو عادت للتحرك صوب لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي، الإذاعة السابقة قالت أن التحركات ستكون جدية من الآن وصاعدا، لأن الموسم الكروي في أوروبا قارب على نهايته وإدارة النادي اللاتسيالي ترغب في إتمام الصفقة خوفا من إتمامها من طرف أندية آخر، خاصة أن اللاعب الجزائري مطلوب بقوة من عدة دوريات وعدة أندية .

إغلي تاري يريده منذ 2017 ولن يفرط فيه هذه المرة

بحسب “راديو سي” فإن الرغبة في ضم براهيمي كبيرة ونابعة أساسا من المدير الرياضي للنادي إغلي تاري، هذا الأخير يطارد براهيمي منذ 2017، حيث رغب في ضمه في صيف ذلك العام بديلا للمغادر وقتها كيتا، الذي غادر صوب موناكو لكن التكاليف المالية للصفقة جعلته يتوجه صوب ناني، لكن الأمور باتت متاحة اليوم والدولي الألباني السابق سيسعى لحسم الصفقة التي طالما حلم بإتمامها وهو على رأس الإدارة الرياضية للازيو.

الصحافة الإيطالية تتكلم عن مشاكل حالية بين براهيمي وإدارة بورتو

ذات المصادر قالت أن التحرك في هذه الأيام صوب براهيمي سيكون أحسن، لأن الجزائري في مشاكل مع إدارة ناديه، الصحافة الإيطالية قالت أن المشاكل أساسها شركة دويان التي تملك جزءا في عقد براهيمي، حيث يوجد صراع خفي الآن بين إدارة بورتو وهذه الشركة لأنها تسبب في تغريم النادي بقية 44 ألف أورو، حيث تبادل الطرفان الاتهامات وبراهيمي بينهما وهو ما خلق الفوضى في محيط اللاعب، وكما هو معلوم فإن براهيمي مملوك من طرفين وهما شركة دويان وأيضا ناديه بورتو وهو أمر رفضته “الفيفا” وطالبت بإلغاء الملكية المشتركة.

ميلان يبقى أقوى منافس والمشكلة الكبرى في راتبه

في ذات السياق كشفت تقارير إيطالية أخرى أن نادي لازيو لن يكون في طريق مفتوح لضم براهيمي، رغبة المدير الرياضي للازيو في ضم ياسين لا تجعله أقرب لأن سلطة المال وحدها من ستفصل، حيث قالت أن أندية كثيرة أخرى تراقب اللاعب هذه الأيام وعلى رأسها نادي ميلان، الذي يصر على ضمه، مشكلة لازيو بحسب ذات المصادر في تأمين راتب اللاعب، حيث يقال أنه يريد راتبا ضخما جدا ولفترة طويلة وهو أمر سيصعب تأمينه، خاصة بوجود منافسين قادرين على دفع القيم التي يطلبها الدولي الجزائري.

ع- ب

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