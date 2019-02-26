محرز يتوج بكأس الرابطة من دون مشاركة والصحافة الإنجليزية تدعمه :

توج نادي المان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه على حساب نادي تشيلسي بركلات الترجيح أربعا مقابل ثلاث، رفقاء محرز أنهوا اللقاء بالتعادل السلبي فرغم سيطرتهم إلا أنهم لم يتمكنوا من تسجيل ولو هدف، اللقاء عرف غياب محرز الذي بقي حبيس الدكة طيلة التسعين دقيقة، فرغم أنه كان سببا رئيسيا في وصول الفريق للنهائي بمشاركته وتسجيله في أغلب اللقاءات إلا أن المدرب بيب غوارديولا حرمه من المشاركة، وبذلك يكون محرز قد توج بثاني لقب له هذا الموسم بعد التتويج بالكأس الممتازة على حساب نادي آرسنال.

محرز: “سعيد بكأس الرابطة أسعى للتتويج بألقاب أخرى”

رغم عدم مشاركته في لقاء تشيلسي إلا أن محرز أظهر رزانة وهدوء كبيرين، حيث لم يظهر غضبه البتة وشارك فرحة زملائه بشكل عادي وطبيعي كما حمل الكأس أيضا في المنصة الشرفية، لاعب الخضر لم يكتف بذلك بل أيضا غرد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا:” سعيد بالفوز بكأس الرابطة، الآن أسعى للتتويج بألقاب أخرى” ويتمنى محرز من دون شك أن يكون تتويجه في المرات المقبلة بمشاركته، فنادي المان سيتي سيلعب على ثلاث جبهات في الشهرين المقبلين وسيلعب لقاءات كثيرا والمدرب مطالب بإعادة محرز لوضعه الطبيعي.

أنصار وصحافة السيتي قدموا الدعم لمحرز وأكدوا أن وضعه الحالي غير مستحق

يبدو أن عشق الجزائريين لرياض ليس هو الدافع فقط لمساندته لأن ما يعيشه غير منصف حقا، هذا ما ظهر أمس وأول أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساندت الغالبية من أنصار النادي محرز وقالت أن وضعه غير عادي وغير مستحق للاعب على وقت قريب كان من نجوم الفريق، الصحافة الإنجليزية بدورها طالبت بيب بضرورة إنصاف محرز مستقبلا لأن وضعه هذا غير مستحق، في انتظار ما إذا كان التقني الإسباني سينصاع لضغط الشارع والإعلام ويشرك رياض محرز في لقاء واست هام في الدوري، والذي سيقام يوم غد أم أنه سيواصل عناده ويبقيه مرة أخرى بديلا رغم الإرهاق الذي يعاني منه غالبية لاعبيه الأساسيين.

ع- ب

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