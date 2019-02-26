نايلي يتهم الرابطة بالتخلاط ويشتكي لجنة الانضباط للـ”فاف” :

بعد امتثاله أمس أمام لجنة الاستماع..

أطلق لاعب اتحاد الحراش في تدخلات صحفية مختلفة تصريحات خطيرة في حق الرابطة الوطنية لكرة القدم، ولجنة الانضباط التابعة لها، متهما هاتيتن الهيئتين بالتسيير العشوائي و”التخلاط” بسبب ما يصدر منهما من قرارات غير مسؤولة، متهما إياهما بالتعسف في حق اللاعبين والدربكة في أمور قد تقضي على مشوار أي لاعب وفي أي لحظة، يأتي هذا، عقب مثول ابن مدينة تقرت أمام لجنة الاستماع التابعة للرابطة حول ما يعرف بقضية تناول لاعب اتحاد الحراش نبيل نايلي لأدوية محظورة قانونيا.

نايلي اتهم الطبيب بالكذب وشهادة الزور في جلسة الاستماع أمس

غادر متوسط ميدان اتحاد الحراش، بلال نايلي، مقر الرابطة نهار أمس الاثنين وهو في قمة الغضب، وذلك بعد مثوله أمام لجنة الاستماع في قضية المُنشطات التي يبقى متهما بها حتى تثبت إدانته، خاصة وأن اللاعب كان قد تحدى الجميع في هذا الأمر واتهم الطبيب المحلف الذي قام بالتحاليل بالكذب وشهادة الزور في حقه، حيث صرح بأنه لم يمر عليه ولم يره إطلاقا، فكيف يدلي بمثل هذه الشهادة.

استفسر عن غياب الطبيب ومحافظ اللقاء عن الجلسة

استفسر لاعب اتحاد الحراش نبيل نايلي خلال جلسة الاستماع التي امتثل إليها نهار أمس عن أمر سماه اللاعب بغير الطبيعي، وهو غياب طبيب الفريق الذي لم يكن حاضرا في الجلسة، وأيضا مُحافظ المُباراة الذي بدوره لم يكن حاضرا للإدلاء بشهادته، وهل قامت اللجنة باستدعائهما للجلسة أم أن غيابهما مرخص له.

ناشد “الفاف” بالتدخل ووضع حد لما سماه بـ”خالوطة” الرابطة

أكد نايلي في تصريحات متفرقة بأن ما يحدث داخل الرابطة مُجرد خالوطة، مستفسرا عن فحوى إصرار المسؤولين على إلصاق التُهمة بشخصه، مناشدا رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لما سماه لاعب اتحاد الحراش بالخالوطة الكبيرة التي تعرفها كرة القدم الجزائرية بسبب ضعف هذه الرابطة، التي يترأسها الناطق الرسمي السابق لجمعية الشلف عبد الكريم مدوار.

م.د

مرتبط