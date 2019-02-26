هدف ماندي مرشح لجائزة أحسن هدف في الجولة

بعدما كان قد سجل مدافع المنتخب الوطني الجزائري ونادي ريال بيتيس الإسباني عيسى ماندي هدفا جميلا على طريقة الكبار، وذلك بفضل مقصية رائعة وحاسمة، مكنت ناديه بيتيس من تحقيق فوز مهم خارج القواعد أمام أصحاب الأرض من بلد الوليد، دخل هدف لاعب الخضر المنافسة لأجمل أهداف الجولات الأوروبية، لينافس كبار اللاعبين على الجائزة التي تقدمها قناة “بي إن سبورتس”، حيث سيجد ماندي منافسة قوية من قبل عدة لاعبين سجلوا في مختلف البطولات الأوروبية التي ينشطون فيها.

مدافع الخضر تحت رادار عمالقة أوروبا

يقضي مدافع الخضر عيسى ماندي أحسن فترات مشواره الكروي مع ناديه الاسباني ريال بيتيس، بعدما بات حجرا أساسا في الخط الخلفي للنادي الأندلسي، ويعتبره مدربه سيتيين من بين اللاعبين الذين لا يمكنه الاستغناء عنهم، بفضل صلابته الدفاعية، وفعاليته الهجومية، وهما الميزتان اللتان يجعلانه محل أطماع عدة أندية قوية، سواء في الليغا الاسبانية وحتى خارج هذه البطولة كما كان عليه الحال مع نادي آرسنال، الذي أبدى رغبة ملحة في التعاقد مع المدافع الدولي الجزائري.

أداؤه يطمئن بلماضي قبل تجمع مارس

من دون أدنى شك، فإن الأداء الكبير الذي يقدمه عيسى ماندي مع ناديه الإسباني يطمئن كثيرا الناخب الوطني جمال بلماضي الذي لا يزال يبحث عن الوصفة الحقيقية لتحصين الخط الخلفي للخضر، والذي يبقى من أهم أولويات مدرب نادي الدحيل القطري السابق قبل صيف السنة الجارية موعد انطلاق العرس الإفريقي المرتقب بالأراضي المصرية.

م.د

مرتبط