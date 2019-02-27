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إشادة واسعة من الإعلام السعودي ببلعمري :

27 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 31 زيارة

لا يزال الإعلام السعودي يشيد بالدور الكبير الذي يقوم به المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب وقائد نادي الشباب السعودي، فوق المستطيل الأخضر، واصفا إياه باللاعب القادر على التأثير على زملائه في الملعب وإيصال رسائل المدربين وحتى المسؤولين لزملائه في الفريق، واصفين إياه باللاعب المكتمل من جميع النواحي، يذكر أن بلعمري كان وراء الهدف الوحيد لفريقه عندما تمكن الشباب من العودة بنتيجة الفوز من ملعب القادسية في إطار الجولة الـ21 من عمر البطولة السعودية للموسم الجاري.
جاهزيته تمنح حلولا دفاعية إضافية لبلماضي
من دون أدنى شك، فإن الجاهزية البدنية والفنية اللتين يتمتع بهما المدافع الجزائري في صفوف نادي الشباب السعودي، يمنحان حلولا إضافية للناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يبقى دائما يسعى للبحث عن الوصفة الحقيقية من أجل تحصين المنطقة الخلفية للخضر، قبل موعد “كان” 2019 التي ستحتضنها الملاعب المصرية.
م.دحوي

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