إشبيليا مهتم بالتعاقد مع فارس الصيف القادم :

كشف موقع “توتو ميركاتو” أن نادي إشبيليا الإسباني مهتم بالتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري لنادي سبال الإيطالي محمد فارس، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث قام النادي الأندلسي بإيفاد مبعوثين عنه من أجل معاينة مدافع الخضر خلال اللقاء الأخير لفريقه أمام ساسولو في الكالتشيو الإيطالي، من أجل معاينة اللاعب عن قرب وإعداد ملف مفصل للطاقم الفني، ذلك اللقاء عرف مشاركة فارس كأساسي ولعب طيلة التسعين دقيقة بمستوى جيد، مساهما في التعادل الذي عاد به فريقه ويكون قد أقنع مبعوثي إشبيليا بإمكانياته.

قدم مستوى جيدا تحت مبعوثي الفريق

بحسب الموقع الذي جاء الخبر فإن مبعوثي نادي إشبيليا تواجدوا في مدرجات ملعب مابي لحساب الجولة الخامسة والعشرين من الكالتشيو يوم الأحد الماضي لمراقبة لاعب الخضر عن قرب، وهم الذين عاينوه في عدة لقاءات خلال الموسم الحالي، الذي تألق فيه فارس بشكل كبير، بالرغم من المستوى العام لفريقه سبال الحديث العهد بالكالتشيو الإيطالي، والأكيد أن ما قدمه الجزائري يعتبر جد مقنع ولقي رضا مبعوثي النادي الأندلسي، الذي قد يتعاقد مع اللاعب صيفا، خاصة أن قيمة تحويله لن تكون كبيرة على الإطلاق.

نابولي وروما يراقبانه وإشبيليا سيجد منافسة كبيرة

الحديث عن اسم خريج نادي بوردو السابق الذي احتفل قبل أيام فقط بعيد ميلاده الثالث والعشرين، يجرنا للحديث عن الأندية التي ارتبط بها اللاعب الصيف الماضي، ففارس كان محل متابعة من نادي نابولي الإيطالي بتوصية من مواطنه غلام، وكذلك الحال مع نادي روما الذي يراقب اللاعب هذا الموسم بطلب من المدرب دي فرانشيسكو، فالقادم من فيرونا الصيف المنصرم إلى سبال يعتبر من بين أحسن المدافعين في منصبه بإيطاليا وأندية عديدة تدرك ذلك، وهو ما سيصعب على إشبيليا التعاقد معه في ظل المنافسة المنتظرة بين عدة أندية للظفر بخدمات الدولي الجزائري.

صغر سنه وإمكانياته يسمحان له باللعب مع كبار الأندية

يتمتع فارس بالعديد من المميزات التي تجعل منه صفقة مربحة للنادي الذي سيتعاقد معه الصيف القادم، فاللعب يبلغ 23 سنة فقط، وبإمكانيات كبيرة جدا سواء من الناحية الهجومية أو الدفاعية وبإمكانه شغل أكثر من منصب في أرضية الميدان على الرواق الأيسر، كما أنه يلعب في دوري قوي جدا دفاعيا وهو الكالتشيو، لهذا فخروجه من نادي مغمور مثل سبال وارد جدا الصيف القادم، خاصة إذا ظهر بوجه جيد في كأس أمم إفريقيا الصيف القادم.

ب-بكوش

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