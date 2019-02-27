إصابة زفان ليست خطيرة ومدرب ران يطمئن بشأنها :

صرح مدرب نادي ران الناشط في الرابطة الأولى الفرنسية المحترفة، جوليان ستيفان، لصحيفة ليكيب الفرنسية، حول طبيعة الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي الجزائري مهدي زفان، في مواجهة الفريق السابقة أمام أولمبيك مرسيليا، والتي دخلها مدافع الخضر أساسيا قبل أن يغادر أرضية الملعب، قبل الربع ساعة الأول من عمر المقابلة متأثرا بالإصابة، أنها ليست خطيرة، خاصة وأن اللاعب عرف بفضل خبرته كيف يتصرف معها مباشرة عند تعرضه لها، مؤكدا بأن زفان لن يغيب مطولا عن أجواء المنافسة.

ستيفان جوليان: “إصابة زفان جاءت على مستوى أعلى عضلة الفخذ”

في بداية تصريحاته، شخّص مدرب نادي ران الفرنسي ستيفان جوليان نوعية الإصابة التي تعرض لها مدافعه الجزائري مهدي زفان والتي وصفها قائلا: “زفان تعرض لإصابة على مستوى أعلى الفخذ، هي ليست خطيرة لدرجة كبيرة، لكنه لم يتمكن من مواصلة المباراة واكتفى بالدقائق القليلة التي لعبها فقط”.

“خبرة اللاعب جعلته يتعامل بالشكل الجيد مع الإصابة”

كما أشاد المدرب بخبرة مدافع ناديه زفان، الذي عرف كيف يتعامل مع الإصابة التي تعرض لها، حيث أكد بأن الدولي الجزائري تعامل مع إصابته بالشكل الجيد حين قال في ذات التصريحات لجريدة ليكيب الفرنسية: “لقد تحدثت مع اللاعب عندما شاهدته يمسك في فخذه، وأكد لي على الفوز أنه لم يقو على مواصلة اللعب، أعتقد بأن خبرته الكبيرة سهلت عليه التعامل الجيد مع الموقف، خاصة وأنه توقف عن اللعب في الوقت المناسب وطالب التغيير”.

“إصابته كانت ستتفاقم لو واصل اللعب”

لم يخف مدرب نادي ران جوليان ستيفان أن إصابة مدافعه الجزائري مهدي زفان كانت ستتفاقم لو واصل اللعب، وتعمد تحمل الآلام، حين استرسل في تصريحاته يقول: “زفان كان يدرك أنه ليس باستطاعته مواصلة اللعب، ولو فعل ذلك كان سيواجه احتمال تفاقم إصابته، أعتقد بأنه تعامل جيدا مع الموقف، خاصة وأنه لوّح بعدم قدرته على مواصلة اللعب وطالب بالخروج من أرضية الملعب”.

م.دحوي

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