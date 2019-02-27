إيمباكت يسعى لتجديد عقد تايدر :

عشية يوم احتفاله بعيد ميلاده السابع والعشرون الذي يصادف 26 فيفري من كل سنة كشفت تقارير إعلامية كندية أن نادي إيمباكت مونتريال ينوي في الأيام القادمة التقدم بعرض جديد للدولي الجزائري سفير تايدر من أجل إقناعه بتجديد العقد، الذي يربطه بالفريق والذي ينتهي الصيف القادم، وذلك عقب المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب منذ قدومه إلى النادي الكندي وفرض نفسه في حسابات المدرب ريمي غارد، فالقادم من بولونيا تمكن في أول موسم له من تسجيل سبعة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة، وهو يراهن على موسم أكثر نجاحا بعد تأقلمه مع الدوري الأمريكي الممتاز.

نحو رفع راتبه السنوي إلى أزيد من مليون أورو

لم تكن مغادرة تايدر للدوري الإيطالي من أجل المشروع الرياضي للنادي الكندي بل من أجل كسب الأموال، فترك دوري قوي كالكالتشيو والتوجه إلى دوري أمريكي مغمور ومن بوابة نادي صغير في سن 26 سنة لا يفسر إلا بالعرض المالي، حيث يرتقب أن يكون العرض المالي الجديد لتايدر من أجل التجديد يفوق المليون أورو سنويا، وهو راتب جد محترم للاعب الخضر، الذي يرحب هو الآخر بموصلة المشوار في الدوري الأمريكي.

ب-ب

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