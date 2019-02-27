الإعلام الإيطالي يقرب محرز من اليوفي والإنجليز يتحدثون عن صفقة مقايضة بسانشيز :

نشر الموقع الإيطالي “فيرجيليو”، على صفحته الرسمية، لنهار أمس خبرا مفاده اهتمام إدارة النادي العجوز جوفنتوس بخدمات المهاجم الجزائري رياض محرز، وذلك من أجل ضمه إلى صفوف فريقها ابتداء من التحويلات الصيفية القادمة، حيث أكد الموقع الإيطالي المهتم بالشأن الرياضي أن اسم مهاجم الخضر مطروح بقوة داخل أروقة إدارة “اليوفي” التي ستسعى لإتمام صفقة مهاجم الخضر الذي طلبت خدماته مع نهاية موسم 2016 بعدما توج محرز بطلا لإنجلترا مع ناديه السابق ليستر سيتي، وهو نفس الموسم الذي حصل فيه رياض على جائزة أحسن لاعب في البريمرليغ.

إدارة السيدة العجوز تريد استغلال وضعية محرز

حسب ما جاء من قراءة للموقع الإيطالي الذي كشف الستار عن القضية، فإن إدارة جوفنتوس تريد استغلال الوضعية التي يمر بها الدولي الجزائري مع ناديه الإنجليزي مانشيستر سيتي، لتقترح عليه الالتحاق بصفوف ناديها والانضمام “للكالتشيو”، خاصة وأنها ترى بأن محرز إلى جانب كريستيانو رونالدو سيشكلان قوة ضاربة لهجوم السيدة العجوز الباحثة عن استعادة أمجادها من خلال البحث عن اصطياد العصافير النادرة.

الموقع تحدث عن صفقة مقايضة بالبرازيلي دوغلاس كوستا

لم يخف الموقع الإيطالي “فيرجيليو” أن نادي جوفنتوس سيتقدم بعرض صفقة مُقايضة مع مانشسترسيتي، يكون البرازيلي دوغلاس كوستا لاعب “اليوفي” الطرف الثاني فيها، على اعتبار أن الإدارة الإنجليزية كانت قد أبدت اهتمامها بهذا اللاعب من قبل، ما شجع الإيطاليين على فكرة التقدم بهذا الطلب أو بالأحرى بهذا العرض، خاصة وأن الدولي الجزائري كان ولا يزال من بين أولويات الإدارة الإيطالية التي ستسعى الموسم القادم للعب على جميع الجبهات لتدعيم صفوف هجومها.

الإنجليز يتحدثون عن صفقة مقايضة بلاعب الغريم سانشيز

في ذات السياق دائما، فإن بعض المنابر الإعلامية الإنجليزية، تحدثت خلال الساعات القليلة الماضية عن إمكانية انتقال الجناح الطائر الجزائري رياض محرز إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك طبعا في صفقة مقايضة بمهاجم المنتخب التشيلي سانشيز الذي يحمل ألوان مانشيستر يونايتد، حيث أكد الإنجليز بأن الصفقة تبقى الأقرب للتجسيد نظرا لحاجة الناديين لمثل هذين التدعيمين خلال الصيف القادم.

م.د

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