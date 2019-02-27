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بايرن ميونخ يتوصل لاتفاق مع هدف ليفربول :

27 فبراير 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الألماني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 31 زيارة

اقترب بايرن ميونخ من إبرام صفقة جديدة، بعدما أتم اتفاقه مع أحد أهم أهدافه، قبل فترة الانتقالات الصيفية.

فقد ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الأربعاء، أن بايرن توصل لاتفاق مع الدولي الألماني، تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيغ.

وارتبط فيرنر مؤخرًا بعدد من كبار أوروبا، على رأسهم ليفربول وبوروسيا دورتموند، لكن يبدو أنه في طريقه نحو ملعب أليانز أرينا.

ورغم الاتفاق بين النادي البافاري واللاعب، إلا أن بايرن ما زال بحاجة للتفاوض مع لايبزيغ، من أجل إتمام الصفقة.

وينتهي عقد فيرنر، صاحب الـ22 عامًا، مع لايبزيغ في صيف 2020، لكن ناديه عرض عليه مؤخرًا تمديد التعاقد، مع زيادة راتبه إلى 5.2 مليون جنيه إسترليني، سنويًا.

ورغم ذلك، قرر فيرنر تحويل وجهته صوب ميونخ.

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