بلفوضيل يواصل الإبهار ويحرج بلماضي :

لا يزال المهاجم الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل يواصل التألق في سماء البطولة الألمانية تحت ألوان ناديه الجديد هوفنهايم، حيث ترك مهاجم الخضر مجددا بصمته في لقاء ناديه الأخير أمام نادي لايبزيغ في المباراة التي احتضنها ملعب “ريدبول أرينا ” في إطار الجولة الـ23 من البوندسليغا، وانتهت على نتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل فريق، حيث يبقى عداد المهاجم الجزائري متوقفا في السبعة أهداف فقط.

بلفوضيل كان وراء صناعة هدف ناديه

بعدما لم يتمكن من هز شباك أصحاب الأرض والجمهور في مباراة أمس الأول، كان مهاجم المنتخب الوطني الجزائري إسحاق بلفوضيل وراء صناعة الهدف الوحيد لفريقه أمام لايبريغ، حيث قدّم كرة على طبق لزميله كراماريتش في الدقيقة الـ22 من عمر المباراة، ليتمكن رفقاء بلفوضيل من تحقيق تقدمهم الذي حافظوا عليه إلى غاية الدقيقة الـ89 حيث تمكن المحليون من تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بنتيجة هدف لكل فريق.

تحصل على تنقيط جيد ويحرج مجددا بلماضي

منح موقع هوسكورد المختص في الإحصاءات، علامة جيدة للمهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل، وذلك بفضل الأداء الجيد الذي قدمه الدولي الجزائري في مواجهة ناديه الأخيرة خارج القواعد، ليواصل بذلك مهاجم الخضر إحراج الناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان قد أبعده عن صفوف الفريق مباشرة بعد السفرية ما قبل الأخيرة للخضر.

م.دحوي

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