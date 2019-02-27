بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية في الليغ 1 :

كشفت مجلة فرانس فوتبال عن التشكيلة المثالية بعد انتهاء لقاءات الجولة السادسة والعشرين من الليغ 1 الفرنسية وهي التشكيلة التي عرفت تواجد المدافع الدولي الجزائري في نادي ران رامي بن سبعيني

تواجد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لاعب نادي ران الفرنسي، وذلك عقب المردود الأكثر من رائع للاعب في مواجهة نادي اولمبيك مارسيليا والدور الكبير الذي قام به دفاعيا، ومساهمته الفعالة في عودة الفريق بالتعادل الايجابي من ملعب الفيلودروم، وجاء اختيار لاعب الخضر، ضمن هذه التشكيلة، بعد المردود الكبير الذي قدمه أمام مارسيليا، ومساهمته في العودة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث منحته الجريدة علامة جيدة بلغت 6 من 10، وهي تأكيد للفترة الزاهية، التي يمر بها اللاعب سواء في الليغ 1 أو الدوري الأوربي ومساهمته في الفوز على بتيس الإسباني.

ب-ب

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