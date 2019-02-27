رئيس إيمبولي يشرح فشل انتقال بن ناصر إلى نابولي في الشتاء :

كشف رئيس نادي إيمبولي الإيطالي فابريزيو كورسي عن سبب فشل انتقال اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى نادي نابولي، خلال الميركاتو الشتوي الماضي وذلك في تصريحات لراديو إيطالي محلي، كاشفا عن شروع إدارة الفريقين في مفاوضات رسمية لتحويل اللاعب، غير أنها توقفت في آخر المطاف بعد أن رفض مدافع نابولي المعار إلى سامبدوريا الالتحاق بإيمبولي وقال: ” كنا نريد القيام بعمليتي تحويل مع نابولي، تونيلي يلتحق بالفريق وبن ناصر يغادر إلى نابولي” وهو ما اتفقت عليه إدارة الفريقين غير أن المدافع الإيطالي رفض اللعب لإيمبولي وأضاف: ” بعدها المدافع فضل البقاء في سامبدوريا وهو ما جعل المفاوضات المزدوجة مع نابولي تتوقف ولا تعرف نهاية جيدة”.

“سنرى في الصيف إن كان سيلعب لنابولي أو الإنتر أو يبقى معنا”

رغم تعطل المفاوضات في الشتاء، إلا أن هذا لم يمنع الرجل الأول في إيمبولي فابريزيو كورسي من الحديث عن إمكانية تجدد المفاوضات في الصيف القادم بخصوص لاعب آرسنال السابق وتحويله إلى نادي نابولي، غير أن الجديد في تصريح كورسي هو إدراجه لاسم نادي إنتر ميلان، الذي يكون قد دخل على الخط والمنافسة بقوة على خطف اللاعب من نابولي وروما وقال رئيس إيمبولي: ” سنرى في ماي إن كان بن ناصر سيلتحق بنادي نابولي أو إنتر ميلان أو البقاء معنا”.

آرسنال لم يقل كلمته وقد يعيد اللاعب

ناد آخر مهم جدا في معادلة انتقال بن ناصر من إيمبولي، وهو آرسنال الإنجليزي الذي يملك الأفضلية في شراء اللاعب إن هو أراد إعادته من جديد بحسب العقد الذي باع به بن ناصر إلى النادي الإيطالي، كما يملك أحقية الحصول على جزء من الصفقة في حال تحويله، لكن النادي اللندني يتابع هو الآخر تطور لاعبه السابق وإن واصل بهذا المستوى حتى نهاية الموسم قد يعيده من جديد إلى البريميرليغ ويستفد هو من خدماته، خاصة أنه يستفيد منه مقابل سعر جد معقول.

ب-ب

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