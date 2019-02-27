زطشي يستقبل سفير سويسرا :

خص سفير سويسرا بالجزائر مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بزيارة مجاملة، لاين وجد في استقباله رئيس “الفاف” خير الدين زطشي، حيث ناقش الرجلان إمكانية التعاون الرياضي بين البلدين مستقبلا، كما قام السفير بزيارة إلى متحف “الفاف” للوقوف على أهم إنجازات المنتخب الوطني الجزائري ليستلم بعدها هدية من زطشي تمثلت في قميص المنتخب الوطني، والأكيد أن زيارة السفير لم تأت من العدم بل لبحث فرص الاستفادة من “الفاف” في الجانب الرياضي، فسويسرا تمتلك العديد من المراكز الرياضية وتعتمد على التكوين الذي تهدف “الفاف” إلى تجسيده في الجزائر.

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