زياني سيلتحق بزملائه السابقين في ميدان التدريب

لم يخف القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري كريم زياني، الذي لا يزال يمارس هوايته المفضلة كرة القدم مع نادي أورليون الناشط في الدرجة الثانية من البطولة الفرنسية، خلال الحوار الذي أجراه مع مجلة “فرانس فوتبول” نيته في الالتحاق بركب زملائه السابقين في المنتخب في شاكلة مجيد بوقرة، عنتر يحيى وحتى كريم مطمور الذين اختاروا البقاء في عالم الكرة المستديرة من خلال التحول لمجال التدريب، معترفا بأن هذه المهنة تستهويه كثيرا، وأنه بعدما يقف على عدم قدرته مواصلة تقمص دور اللاعب فوق أرضية الملعب سيتحول لرسام تكتيكي من على خط التماس.

زياني: “سأجتاز قريبا الامتحانات للحصول على ديبلوم مدرب”

بعدما كان قد أكد رسام ملحمة أم درمان أنه يهدف لكي يصبح مدربا في المستقبل القريب، وذلك مباشرة بعد اعتزاله لعب كرة القدم، صرح كريم زياني خلال الحوار الذي أجراه مع الصحيفة الفرنسية قائلا: “لقد بدأت من الآن أفكر في مستقبلي بعد اعتزالي للعب كرة القدم، أنا أحب كثيرا هذه الرياضة التي كبرت وترعرعت فيها، لذلك أخطط لأكون في المستقبل القريب مدربا لأحد الأندية، سأعمل على اجتياز الاختبارات من أجل الحصول على شهادة مدرب، وسأنطلق في تعلم هذه المهنة الصعبة”.

“سأوظف كامل خبرتي كلاعب في مجال التدريب”

لم يخف اللاعب الدولي الجزائري السابق كريم زياني بأنه سيحاول أن يوظف كامل خبرته التي اكتسبها طيلة مشواره كلاعب في مجال التدريب، المهنة التي يريد أن يتحول إليها، حيث واصل خلال تصريحاته التي أدلى بها لمجلة “فرانس فوتبول” قائلا: “لقد اكتسبت خبرة طويلة في ميدان كرة القدم، وعملت مع عدة مدربين بعقليات وطرق عمل مختلفة، أعتقد بأنني قادر على منح أفضل ما لدي في هذه المهنة، ومستعد لتقديم كل تلك الخبرة التي اكتسبتها في ميدان كرة القدم كلاعب وأنا مدرب”.

م.دحوي

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