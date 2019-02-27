سليماني يقترب من العودة إلى ليستر سيتي :

جاءت إقالة المدرب الفرنسي كلود بويال من تدريب نادي ليستر سيتي الإنجليز بسبب سوء النتائج لتخدم الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي يلعب حاليا لنادي فيرنرباتشي التركي، قادما من نادي ليستر في شكل إعارة حتى نهاية الموسم، فقد كشفت عديد التقارير الإعلامية الإنجليزية وحتى التركية أن رحيل هذا المدرب الذي كان سببا في خروج سليماني من قلعة الكينغ باور، بعد أن أخبر الإدارة بعم الاعتماد عليه، لتصب في مصلحة مهاجم الخضر الذي يسير إلى العودة من جديد إلى ناديه الموسم القادم بنسبة كبيرة جدا.

الأسماء المرشحة لتدريب ليستر مقتنعة بسليماني

ما زاد من إمكانية عودة سليماني إلى ليستر من جديد والمواصلة في البريميرليغ، هي الأسماء المرشحة لخلافة بويال على رأس العارضة الفنية للثعالب، فالإعلام الانجليز يتحدث عن المدرب بينيتيز وهو الذي اشرف من قبل على سليماني في نيوكال وكذلك الحال مع المدرب رودجرز الذي طالب من إدارة سلتيك غلاسكو التعاقد معه الصيف الماضي، وفي حال تعاقد ليستر مع واحد من هذه الأسماء فسليماني يملك حظوظا كبيرة للعودة والخروج من الجحيم الذي يعيشه حاليا في فينرباتشي التركي.

لم يستدع للداربي ووضعيته تتعقد

انتهت الفرص التي منحت لسليماني من أجل استعادة الثقة والعودة إلى تسجيل الأهداف من قبل المدرب أورسون أونال، ففي داربي اسطنبول الكبير الذي لعب سهرة أول أمس لم يتواجد سليماني في القائمة المعنية بالمواجهة التي حملت إثارة كبيرة وانتهت بثلاثية في كل شبكة، غياب سليماني قابله تألق زملائه الذين عادوا في اللقاء بعد أن كانوا منهزمين بثلاثية دون رد وهو ما لا يخدمه مستقبلا، حيث ستتعقد وضعيته كثيرا وقد ينهي الموسم على كرسي البدلاء وحتى خارج الحسابات بشكل نهائي.

ب-ب

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