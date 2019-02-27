عطال سيعود للمنافسة في لقاء ستراسبورغ :

سيكون لقاء يوم الأحد القادم والذي يستقبل فيه نادي نيس الضيف نادي ستراسبروغ برسم الجولة السابعة والعشرين من الليغ 1 الفرنسية موعدا لعودة المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال بعد تعافيه نهائيا من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن الملاعب، فاللاعب يعتبر من ركائز الفريق وغيابه كان واضحا على مردود الفريق التي انهزم في لقاءين متتالين، حيث يراهن المدرب باتريك فييرا كثيرا على الجزائري لاستعادة نشوة الانتصارات والاستثمار في حرارته وإمكانياته الكبيرة على الجهة اليمنى.

أنصار نيس يتحسرون على غيابه

من جانب آخر خلفت الخسارة الجديدة للفريق أمام نادي أميان، غضبا كبيرا لدى محبي الفريق الذي طالبوا عبر المواقع المقربة من النادي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الطاقم الطبي لنادي نيس بالعمل على استعادة عطال في أسرع وقت ممكن، لأن مكانه في التشكيلة واضح جدا وغيابه اثر كثيرا على نتائج الفريق، حيث تحسر الكثيرون منهم على هذا الغياب وهم يأملون في أن يكون حاضرا في اللقاء القادم أمام ستراسبورغ الذي يعتبر منافسا قويا جدا.

ب-ب

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