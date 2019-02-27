غوارديولا ينوي الانقضاض على هدف برشلونة :

ينوي مانشستر سيتي الإنجليزي، مزاحمة نظيره برشلونة الإسباني، على صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وجه أنظاره صوب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكانت عدة تقارير صحفية، قد أفادت مؤخرًا بتواصل برشلونة مع ممثلي الدولي الصربي، من أجل الفوز بخدماته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وجذب يوفيتش، أنظار السيتي والبارسا بفضل تألقه مع الفريق الألماني هذا الموسم، الذي نجح معه في تسجيل 21 هدفًا في كافة البطولات، فضلًا عن تربعه على عرش هدافي البوندسليجا برصيد 15 هدفًا.

وكان يوفيتش قد انضم إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت عام 2017، معارًا من بنفيكا البرتغالي لمدة عامين، مع وجود بند يمنح النادي الألماني حق شرائه مقابل 6 ملايين جنيه إسترليني.

وأرسل المان سيتي، مندوبيه على مدار الأشهر الماضية، لمراقبة صاحب الـ 21 عامًا عن قرب، ما دفع النادي الإنجليزي للتحرك لضمه قبل برشلونة.