مدرب حراس راد ستار: “ساهمت في خروج مبولحي من وضعيته الصعبة”

كشف مدرس الحراس لنادي راد ستار الفرنسي والجزائري الأصل فوزي أمزال في تصريحات خاص بها موقع “دي زاد فوت” أنه ساهم في خروج من الحارس الجزائري رايس مبولحي من إحدى المراحل الصعبة التي مر عليها وكان له الشرف في تدريبه بعد عودته من تجربة فاشلة في اليابان وقال أمزال: “تشرفت من قبل بتدريب الحارس مبولحي في إحدى المراحل الصعبة التي مر بها، فبعد عودته من تجربة فاشلة في الدوري الياباني، طلب من مسؤولي ناي راد ستار الذي تكون فيه التدرب مع الفريق وهو ما وافقت عليه الإدارة، حيث أشرفت على تدريبه قبل أن يخوض تجربة جديدة في الدوري البلغاري”.

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