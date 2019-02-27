نانت يشكو كارديف سيتي للفيفا :

تقدم نادي نانت الفرنسي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد كارديف سيتي، بسبب صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن نادي نانت يطالب بالحصول على 5 ملايين جنيه إسترليني، قيمة القسط الأول من صفقة انتقال سالا إلى كارديف مقابل 15 مليون إسترليني.

وقال متحدث باسم الفيفا للصحيفة البريطانية “يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا مطالبة من نادي نانت ضد كارديف، أمس الثلاثاء، تتعلق بصفقة سالا”.

وأضاف “ننظر الآن في الأمر، وبالتالي ليس لدينا أي تعليقات أخرى على الشكوى في هذه المرحلة”.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من ناديه الفرنسي السابق نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 جانفي الماضي في الكنال الإنجليزي.

وعُثر على حطام الطائرة في الثالث من فيفري الجاري، بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بـ 3 أيام.