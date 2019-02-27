نجم توتنهام يدعم كيبا.. وينتقد إلغاء هدف موراتا :

عبر فيرناندو لورينتي، مهاجم جوفنتوس السابق، وتوتنهام هوتسبير الحالي، عن أسفه لإلغاء هدف ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، خلال مواجهة الروخي بلانكوس وجوفنتوس، بذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.

وألغى حكم اللقاء هدفًا أحرزه موراتا، بداعي وجود حالة دفع من الأخير على جورجيو كيلليني، بالمباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو 2-0.

وقال لورينتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “توتو سبورت”، اليوم، الأربعاء، “مثل هذه اللقطات تحدث في عالم كرة القدم، ولا يجب احتسابها خطأ، ألفارو مهاجم رائع وشعرت بخيبة أمل كبيرة لأن الحكم ألغى الهدف ضد ريال مدريد وجوفنتوس”.

وحول الفريق المرشح للفوز بدوري الأبطال، صرح “يمكن أن يحدث أي شيء، الجميع يمكنه الفوز باللقب، لكن ريال مدريد هو الأفضل في السنوات الأخيرة، عندما تأتي المباريات الحاسمة، يخرجون أفضل ما لديهم”.

وأتم مهاجم السبيرز “قضية كيبا؟ بالنسبة لي لقد قام بالعمل الصحيح، لقد أظهر شخصيته”.